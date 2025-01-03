Birimden yapılan açıklamada, yılbaşı özel çekilişinde 6 milyon TL’lik rekor ikramiyenin ismini vermek istemeyen ve Lefkoşa’da yaşayan vatandaşımız tarafından bugün alındığı bildirildi.

‘196289’ numaralı büyük ikramiye bileti Lefkoşa bayilerimizden Halil Bilener tarafından satılan bilete isabet etmişti. İkramiyeyi talihliye teslim ederken konuşan Birim Sorumlusu Turgut Sunalp; kazananı tebrik ederek sağlıklı günlerde kullanması temennisinde bulundu.

15 OCAK ÇEKİLİŞİNDE 1 MİLYON 750 BİN

Yılbaşında dağıtılan rekor ikramiyenin ardından sıradaki çekilişin 15 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirileceğine vurgu yapılan açıklamada 1 milyon 750 bin TL’lik büyük için biletlerin satışta olduğu da vurgulandı.