Özersay, sosyal medya paylaşımında, NATO’nun kamuoyunda en çok bilinen 5. maddesinin, üye ülkelerden birine yönelik silahlı saldırının tüm üyelere yapılmış sayılacağını ve diğer ülkelerin, silahlı kuvvet kullanımı da dahil olmak üzere saldırıya uğrayan ülkeye yardım etme yükümlülüğünü düzenlediğini belirtti.

Bu maddenin ilk bakışta yalnızca NATO üyesi ülkelerin topraklarıyla sınırlıymış gibi algılandığını ifade eden Özersay, NATO Antlaşması’nın 6. maddesinin ise ortak savunma yükümlülüğünün belirli koşullarda farklı coğrafyalarda da devreye girebileceğini ortaya koyduğunu kaydetti.

Özersay, buna göre NATO devletlerinin Akdeniz’deki askeri kuvvetlerine, gemilerine veya hava araçlarına yapılacak silahlı saldırıların da söz konusu kapsam içinde değerlendirilebileceğini ileri sürdü. Bunun yanında, herhangi bir NATO üyesi ülkenin yetki alanı ya da kontrolü altındaki adalarda meydana gelebilecek silahlı saldırıların da bu çerçevede ele alınabileceğini savunan Özersay, bu durumun normal şartlarda Kıbrıs’ı kapsamadığını ancak kuruluş antlaşmasına göre egemen kabul edilen Kıbrıs’taki İngiliz üslerinin bu kapsamda değerlendirilmesinin şaşırtıcı olmayacağını öne sürdü.

Paylaşımında son dönemde yaşanan bazı gelişmelere de dikkat çeken Özersay, Türkiye hava sahasında imha edilen ve parçalarının Dörtyol’a düştüğü belirtilen balistik füzenin, Güney Kıbrıs’taki İngiliz üslerinde bulunan İngiliz askeri birlikleri ile tesislerine yönelik hava saldırılarının ve ilerleyen süreçte Akdeniz’de seyir halindeki NATO üyesi ülkelere ait savaş gemileri ya da uçaklara yönelik olası saldırıların öneminin bu maddeler çerçevesinde daha net anlaşılabileceğini savundu.

ABD’nin son yıllarda dış politikasını daha çok ikili ilişkiler üzerinden yürüttüğünü ve NATO dahil birçok uluslararası örgütü devre dışı bırakabilecek, etkisizleştirebilecek yaklaşımlar ortaya koyduğunu belirten Özersay, bu nedenle İran’a yönelik saldırılar konusunda Washington’un NATO bağlamında bir destek ya da ortak savunma talebi ortaya koymamış gibi göründüğünü ifade etti.

Özersay, buna karşın Kıbrıs Rum yönetiminin tutumu nedeniyle NATO üyesi olan Yunanistan, İngiltere ve Fransa’nın uçakları ile savaş gemilerinin Kıbrıs çevresinde bulunduğunu belirterek, savaşın uzaması halinde NATO eksenli tartışmaların daha fazla gündeme geleceğini ileri sürdü.

Kıbrıs Rum liderliğinin NATO üyeliği yönündeki çıkışının tesadüf olmadığını savunan Özersay, bölgedeki gelişmelerin önümüzdeki dönemde güvenlik ve diplomasi başlıklarında yeni tartışmaları beraberinde getirebileceğini kaydetti.