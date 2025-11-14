Bunlar da ilginizi çekebilir

Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analiz sonuçlarının, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitleri Çizelgesi esas alınarak değerlendirildiği ifade edildi.

Buna göre, Güzelyurt sakini İsmail Dağcılar’a ait Yeşil Çarli Biber, Sarı Çarli Biber ve Kapya Biber imha edildi. Gaziveren köyü sakini Mustafa Doğan Pınar’a ait maydanozda da tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünün imha edildiği kaydedildi.

Öte yandan, yerli ürünlerden alınan 14 numunenin 10’unun temiz çıktığı, 4 üründe ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiği açıklandı.

Svs Tic. Ltd. Şti.’ye ait Elma Gala ürününde limit üstü bitki koruma kalıntısı tespit edildiği ve firmanın talebi doğrultusunda elmaların imha edildiği bildirildi. Engin Değirmenci’ye ait Armut Deveci ürününde de limit üstü bitki koruma kalıntısına rastlandığı, firmanın isteği üzerine armutların imha edileceği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 7–13 Kasım tarihleri arasında ithal ürünlerden alınan 38 numunenin 36’sının temiz çıktığı, 2 üründe ise limit üstü bitki koruma kalıntısı belirlendiği kaydedildi.

