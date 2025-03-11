Polis memuru Begüm Semir mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru, Necati Şengülenoğulları'nın 2014-2015 yılları arasında işlemiş olduğu resmi evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından 2022 yılında adana ağır ceza mahkemesi tarafından kesinleşmiş 6 yıl 10 gün hapis cezası olduğunu belirtti. Polis, TC ve KKTC arasındaki suçluların iadesine yönelik anlaşma gereğince Türkiye adlı makamları tarafından zanlının iadesinin talep edildiğini açıkladı. Polis memuru zanlının 10 Mart tarihinde Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklandığını kaydetti. Polis memuru iade işlemlerinin tamamlanması için zanlının 30 gün süreyle tutuklu beklemesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 30 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.