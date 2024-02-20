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19.02.2024 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Bostancı’da sakin Fatma TAŞKIN (K-61), ikametgahından ayrılmış ve halen geri dönmemiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

Polisin açıklaması şöyle:

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