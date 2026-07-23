Cumhuriyet Meclisi’nde gerçekleşen görüşmede, Kuzey Makedonya Türk Hareket Partisi Genel Sekreteri Aylin Emin Skoro da hazır bulundu.

Görüşmede, demokratik değerlerin güçlendirilmesi, hukukun üstünlüğünün korunması ve siyasal mücadelenin bu ilkeler temelinde sürdürülmesinin önemi ele alındı. Taraflar ayrıca temel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi ile kültürel değerlerin korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik ortak hassasiyetleri değerlendirdi.

İncirli ve İbrahim, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin ve siyasi diyalogun sürdürülmesinin önemine vurgu yaparken, karşılıklı iş birliğinin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulundu.