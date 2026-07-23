Demokrat Parti (DP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK), seçim sistemine ilişkin gündemle toplandı. Toplantıda karma oyun kaldırılması ile genel seçim ve yerel seçimlerin aynı gün yapılmasına yönelik öneriler ele alındı.

MYK toplantısının ardından açıklama yapan DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, alınan görüşlerin Parti Meclisi'ne aktarıldığını ancak henüz kesin bir karar oluşturulmadığını belirtti.

Parti Meclisi üyelerine değerlendirme yapmaları için süre tanındığını ifade eden Ataoğlu, yeniden gerçekleştirilecek toplantının ardından en yetkili organ olan Parti Meclisi'nin vereceği karar doğrultusunda hareket edeceklerini söyledi.

Ataoğlu, bugün yapılan toplantılarda herhangi bir sonuca varılamadığını belirterek, seçim takvimine ilişkin nihai kararın önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.

Öte yandan Ataoğlu, siyasi parti ittifakları ve seçim barajının yükseltilmesine ilişkin herhangi bir düzenlemenin MYK ya da Parti Meclisi'nin gündeminde bulunmadığını ifade etti. Toplantının yalnızca karma oy uygulaması ile iki seçimin aynı tarihte yapılıp yapılmaması konularına odaklandığını söyledi.

Demokrat Parti'nin seçim hazırlıklarını sürdürdüğünü belirten Ataoğlu, parti tarafından iki ayrı kamuoyu araştırması yürütüldüğünü açıkladı. Bunlardan birinin genel seçmen eğilimlerini, diğerinin ise henüz kamuoyuna açıklanmayan adaylar üzerinden parti içi değerlendirmeleri içerdiğini belirten Ataoğlu, DP'nin seçimlerde mevcut oy oranının üzerine çıkacağına inandığını dile getirdi.

Ataoğlu ayrıca, partinin 34. kuruluş yıl dönümü kapsamında son beş yılda hayata geçirilen 100 projeyi kamuoyuyla paylaştıklarını anımsatarak, Demokrat Parti'nin yeni projeler üretmeye devam edeceğini söyledi.