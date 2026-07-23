Yeni yönetim kurulu Barkın Dede, Bener Feridun Erkmen, Duru Öykün, Irmak Denizcioğlu, İlayda Mercan ve Selçuk Görsay’dan oluştu.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, kongreye, CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, milletvekilleri ve çok sayıda partili genç katıldı. Faaliyet raporunun okunmasının ardından başkan ve yeni yönetim kurulu belirlendi.

-Kişi: “Gençlerle birlikte yeni projeler üretiyoruz”

CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi kongrede yaptığı konuşmada, yaklaşık 150 günlük süreçte genel seçim, yerel seçim ve Kıbrıs sorunundaki olası gelişmeler nedeniyle yoğun bir çalışma dönemine girileceğini söyledi.

Gençlik Örgütü’nün seçim dönemlerinde parti için kritik bir rol üstlendiğini vurgulayan Kişi, bu sürecin aynı zamanda yeni üyeler kazanılması açısından önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.

Lefkoşa Gençlik Örgütü’nün son dönemde gençlere ulaşmak için geliştirdiği yenilikçi projelerin dikkat çekici olduğunu belirten Kişi, geleneksel örgütlenme anlayışının ötesine geçen çalışmaların başarıyla sürdürüldüğünü kaydetti. Görevi devreden yönetime teşekkür eden Kişi, yeni yönetime de başarılar diledi.

- Barçın: “Gençlik Örgütü, üretken bir yapıdır”

CTP Milletvekili Devrim Barçın, CTP Gençlik Örgütü'nün diğer siyasi partilerden farklı olarak bağımsız karar üreten bir yapı olduğuna dikkat çekti.

Gençlerin yalnızca seçim dönemlerinde görev alan değil, ülkenin geleceğine ilişkin politika geliştiren bireyler olması gerektiğini belirten Barçın, gençlerin ülkede kalmasını sağlayacak politikaların üretilmesinin önemine vurgu yaptı.

Lefkoşa Gençlik Örgütü'nün hayata geçirdiği "Genç Kültür" projesini örnek gösteren Barçın, yeni örgütlenme modellerinin gençlere ulaşmada önemli bir rol oynadığını ifade etti. İlçe yönetimi olarak gençlerin her zaman yanında olacaklarını belirten Barçın, yeni yönetime başarı dileklerini iletti.

- Barbaros: “Gençlik Örgütü partinin geleceğidir”

CTP Gençlik Örgütü Başkanı İsmail Barbaros ise gençlik örgütünün parti için taşıdığı öneme dikkat çekti.

Gençlik Örgütü'nün barış, çözüm, demokrasi ve adalet mücadelesinin önemli bir parçası olduğunu ifade eden Barbaros, gelecek dönemde gençlik politikalarının daha geniş kesimlere anlatılacağını söyledi.

Kıbrıs'ta çözüm ve barış mücadelesinin gençler tarafından kararlılıkla savunulması gerektiğini vurgulayan Barbaros, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in adaya gerçekleştireceği ziyaretin de bu mesajın verilmesi açısından önemli olduğunu kaydetti.

Barbaros, görevi devreden yönetime teşekkür ederek Ahmet Kürt ve yeni yönetimine başarılar diledi.

- Kürt: “Gençlik dinamizmiyle çalışmaya devam edeceğiz”

CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçe Başkanlığı görevine seçilen Ahmet Kürt, gençlik örgütünün bir okul niteliğinde olduğunu ve iki yıllık deneyimin kendisine çok şey kattığını söyledi.

Görevi devreden Demirpençe'ye katkılarından dolayı teşekkür eden Kürt, önlerindeki ilk önemli sınavın yerel seçimler olacağını belirtti. Gençlerin enerjisi ve dinamizmiyle seçim sürecine güçlü katkı koyacaklarını ifade eden Kürt, yeni yönetim olarak birlik, mücadele ve dayanışma ruhuyla çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

- Demirpençe: “Memlekete duyduğumuz sevgi en büyük motivasyonumuz”

Görevi Kürt'e devreden Demirpençe ise görev süresi boyunca önemli projelere imza attıklarını belirterek, ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

Partiye ve memlekete duydukları sevginin çalışmalarındaki en büyük motivasyon olduğunu ifade eden Demirpençe, görevi gönül rahatlığıyla devrettiğini belirterek yeni yönetime başarılar diledi.