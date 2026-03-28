Gönyeli’de meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde suçundan tutuklanan S.G.A.A. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Tutku Kızıltaç olguları aktardı. Polis, 26 Mart 2026 tarihinde, saat 15.00 sıralarında, Gönyeli’de Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından devriye yapıldığı sırada, şüpheli olarak görülen zanlının üzerinde ve akabinde kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 62 gram ağırlığında hintkeneviri türü, 3 gram ağırlığında kokain türü, 2 gram ağırlığında tütünle karışık hintkeneviri türü ile 200 miligram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 4 adet hap, içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, ifadesinde maddeleri 18 Mart’ta bir şahıstan 70 gram hintkeneviri, 4 gram kokain ve 3 adet hap olarak aldığını itiraf ettiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, aranan şahıs olduğunu, ifadeler alınacağını ve ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.