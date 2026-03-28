Lefke’de meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hintkeneviri) Alma, Verme ve Tasarruf” suçlarından tutuklanan zanlı O.F.E. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Bilalcan Altun olayla ilgili bulguları aktardı. Altun, huzurda bulunan zanlı O.F.E.’nin 27 Mart 2026 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bağlı bir polis ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonda Gemikonağı’nda kalmakta olduğu Lefke adresindeki ikametgahı içerisinde satışa hazır vaziyette 32 paket şeklinde yaklaşık 16 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını ve suçüstü hali gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının tutuklanmasının ardından gönüllü ifade verdiğini, ifadesinde konu maddeyi 28 gram olarak aranmakta olan bir şahıstan aldığını ve 14 gramını farklı kişilere sattığını itiraf ettiğini söyledi. Polis, zanlının ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini, ayrıca tasarrufunda bulunup emare yapılan maddenin laboratuvara gönderilip analiz edileceğini, meseleye bağlantılı şahsın arandığını belirterek ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Dilşah Karayel, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.