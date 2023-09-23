Polis ekipleri, dün ülke genelinde trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, trafik denetimleri sonucu; toplam 2 bin 120 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucu; 148’i yasal hız sınırın üzerinde süratli araç kullanmak, 36’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmak ve 71’i trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak suçlarından olmak üzere, toplam 387 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildiği, 2 araç sürücüsünün tutuklandığı, 63 aracın ise trafikten men edildiği bildirildi.