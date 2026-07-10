Mahkemede olguları aktaran Mali Şube'de görevli polis memuru Berk Çakır, zanlının 2025 yılı Ağustos-Eylül ayları arasında Lefkoşa'da faaliyet gösteren bir sigorta şirketinde, şirket direktörü V.B.E. ile H.S. ile birlikte hareket ederek 64 kişiye ait kredi kartı bilgilerini kullandığını söyledi.

Polis, zanlıların sahte kaza sigortası poliçeleri düzenlediklerini, mail order sistemi ve sanal POS cihazı üzerinden poliçeleri ödenmiş gibi göstererek yaklaşık 80 bin doların KKTC'deki banka hesaplarına aktarılıp tasarruflarına geçirildiğini belirtti.

Çakır, N.E.'nin 9 Temmuz'da İskele'de tutuklandığını, cep telefonunun emare olarak alındığını ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, poliçe düzenlenen kişilerin tespit edilerek ifadelerinin alınacağını, çok sayıda evrakın incelendiğini ve zanlının cep telefonunda da teknik inceleme yapılacağını belirterek 3 gün ek tutukluluk talep etti.

Mahkeme, talebi değerlendirerek zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.