Eğitimler, Kıbrıs Türk Polis Güçlendirme Vakfı (POLVAK) iş birliğiyle alanında uzman eğitmenler tarafından veriliyor. Program kapsamında personele; yangın türleri ve risk analizleri, yangına ilk müdahale yöntemleri, yangın söndürme cihazlarının doğru ve etkin kullanımı ile acil durum tahliye prosedürleri hakkında detaylı bilgiler aktarılıyor.

Teorik anlatımların yanı sıra uygulamalı çalışmalarla çalışanların olası bir yangın anında doğru, hızlı ve koordineli şekilde hareket edebilme yetkinliklerinin artırılması hedefleniyor.

Otel yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği konusunu yalnızca yasal bir yükümlülük olarak değil, kurumsal yönetim anlayışının ve sürdürülebilir hizmet politikasının temel unsurlarından biri olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Bu doğrultuda hem çalışanların hem de misafirlerin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla eğitim faaliyetlerinin düzenli olarak sürdürüleceği ifade edildi.