Eğitimler, Kıbrıs Türk Polis Güçlendirme Vakfı (POLVAK) iş birliğiyle alanında uzman eğitmenler tarafından veriliyor. Program kapsamında personele; yangın türleri ve risk analizleri, yangına ilk müdahale yöntemleri, yangın söndürme cihazlarının doğru ve etkin kullanımı ile acil durum tahliye prosedürleri hakkında detaylı bilgiler aktarılıyor.

3-598

Teorik anlatımların yanı sıra uygulamalı çalışmalarla çalışanların olası bir yangın anında doğru, hızlı ve koordineli şekilde hareket edebilme yetkinliklerinin artırılması hedefleniyor.

4-466

Otel yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği konusunu yalnızca yasal bir yükümlülük olarak değil, kurumsal yönetim anlayışının ve sürdürülebilir hizmet politikasının temel unsurlarından biri olarak değerlendirdiklerini belirtti.

1-1400

Bu doğrultuda hem çalışanların hem de misafirlerin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla eğitim faaliyetlerinin düzenli olarak sürdürüleceği ifade edildi.

Yargı reformu... Muhtarlardan uyarı: Halkı bilgilendirin
Yargı reformu... Muhtarlardan uyarı: Halkı bilgilendirin
İçeriği Görüntüle

5-419