Akargöl ailesini sevindiren telefon Suriye’den önceki gün geldi. Suriye’de rejimin değişmesi ile tutuklu bulunduğu cezaevinden çıktığı belirtilen Sıtkı Akargöl, ailesi ile telefon bağlantısı gerçekleştirerek iyi olduğunu duyurdu.

Akargöl, Suriye’de aylardır tutuklu olduğunu ve şu anda bir ailenin yanında bulunduğunu, durumunun iyi olduğunu belirtti.

Sıtkı Akargöl ile birlikte kaybolan Emre Arslan’dan ise henüz bir iz yok.

Yeşilyurt’ta yaşayan Sıtkı Akargöl ve arkadaşı Emre Arslan, 10 Mayıs 2024 tarihinde milyonluk tekne ile Kumyalı Balıkçı Barınağı’ndan denize açılmış, o tarihten itibaren de bir daha kendilerinden haber alınamamıştı.

Kaynak: GIYNIK Gazetesi