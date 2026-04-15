Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Kahramanmaraş’ta bir eğitim kurumuna yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için başsağlığı mesajı yayımladı.

İncirli, saldırıda yaşamını yitirenlerin vefatından derin üzüntü duyduğunu belirterek, ailelerine, yakınlarına ve Türkiye Cumhuriyeti halkına başsağlığı dileklerini iletti. Yaralananlara acil şifalar temenni eden İncirli, eğitim yuvalarının şiddetle anılmasının herkesin yüreğini derinden yaraladığını ifade etti.

İncirli, bu acıyı paylaştıklarını belirterek, benzer olayların bir daha yaşanmamasını diledi.