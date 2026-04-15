Başkan Amcaoğlu, sergiyle birlikte kentte güçlü bir sanat üretimine tanıklık edildiğini belirterek, 40 kursiyerin emeğiyle hayat bulan ve 500’e yakın eserin yer aldığı serginin emeğin, sabrın ve üretimin en güzel yansıması olduğunu ifade etti.

Göreve geldikleri ilk günlerde seramik kursu olmasına rağmen fırının bulunmadığını hatırlatan Amcaoğlu, verilen sözün kısa sürede yerine getirildiğini ve seramik fırınının kazandırıldığını vurguladı. Bugün ortaya çıkan tablonun, atılan doğru adımların ve verilen emeğin ne kadar kıymetli bir karşılık bulduğunu açıkça gösterdiğini dile getirdi.

Sergide ortaya konan çalışmaların, eğitmen ve kursiyerlerin özverili emeğinin somut bir sonucu olduğunu belirten Amcaoğlu, başta seramik eğitmeni Semral Öztan olmak üzere sürece katkı koyan tüm kursiyerleri kutladı. Ayrıca serginin en anlamlı sürprizlerinden biri olan ve kendisine takdim edilen, Kıbrıs kadınının emeğini ve kültürünü yansıtan “molohiya ayıklayan kadın” temalı eser için de teşekkür etti.

Sosyal Aktivite Merkezi’nin farklı yaş gruplarını bir araya getiren, üretimi teşvik eden ve toplumu buluşturan güçlü bir yapı olduğuna dikkat çeken Amcaoğlu, sanatın sadece bir etkinlik değil aynı zamanda birleştirici bir güç olduğunu bir kez daha gördüklerini ifade etti.

Başkan Amcaoğlu, sanatın birleştirici gücüyle üretmeye ve birlikte büyümeye kararlılıkla devam edeceklerini kaydetti.