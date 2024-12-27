Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dünyaya açılan penceresi ve yeni yüzü Ercan Havalimanı 2025’in ilk günü olan 1 Ocak 2025’te 115 uçağa ve giriş-çıkış yapan binlerce yolcuya hizmet verecek.

T&T Havalimanı İşletmeciliğinden yapılan açıklamada, Ercan Havalimanı 28 Aralık 2024 ile 3 Ocak 2025 tarihlerini kapsayan 7 günde 691 uçağa ev sahipliği yapacak.

Ercan Havalimanı yeni yıl öncesi ve sonrasında oldukça yoğun trafik yaşayacak. T&T Havalimanı İşletmeciliği yolcuların uçuşlarını güvenli ve rahat gerçekleştirebilmeleri için sektör ile birlikte tüm önlemleri aldı.

Havaalanında en fazla yoğunluk 29 Aralık 2024 ile yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak 2025 Çarşamba günü yaşanacak. Gelişler olduğu kadar gidiş seferleri de yoğun geçecek.

Ercan Havalimanı’na uçuş gerçekleştiren Türk Hava Yolları, Pegasus Hava Yolları, Ajet Hava Yolları, Sun Express, Fly Kıbrıs Hava Yolları, Freebird Hava Yolları yeni yıl nedeniyle seferlerini artırmış durumda.

En fazla uçuş 1 Ocak 2025’te

Ercan Havalimanı yeni yılık ilk saatlerinden itibaren yoğun bir uçak trafiği yaşayacak. 1 Ocak 2025’te 55 geliş ve 60 gidiş olmak üzere 115 uçağa hizmet verilecek.

Havalimanı ikinci en yoğun gününü ise 29 Aralık 2024’te yaşayacak. 29 Aralık 2024’te 55 geliş 59 gidiş olmak üzere 114 uçak havalimanına iniş ve kalkış gerçekleştirecek.

30 Aralık 2024 Pazartesi Ercan Havalimanı’na 50 uçak teker koyarken, 50 uçak ise havalimanından ayrılacak.

Yeni yıl gecesine denk gelen 31 Aralık Salı günü ise Havalimanına 75 uçak seferi yapılacak. Bu uçakların 38’i geliş, 37’si de gidiş olarak gerçekleşecek.

Özçelik: Yeni yıl için tüm önlemlerimiz aldık

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, yeni yıl dolayısıyla Ercan Havalimanı’nı kullanan yolcuların konforlu, rahat ve güvenli bir yolculuk gerçekleştirmeleri için gerekli tüm önlemleri aldıklarını ifade etti.

Ercan Havalimanı’nda en yoğun günlerin 29 Aralık 2024 ile 1 Ocak 2025 tarihlerinde olacağını kaydeden Özçelik, “Sadece bu iki günde havalimanımızda 229 uçağa hizmet vereceğiz. Havalimanımızdaki yolcu sirkülasyonunu rahatlatmak adına ilave personel takviyeleri de yaptık. Yolcularımızın seyahat konforunu artırmak için operasyon, güvenlik ve temizlik ekiplerinde ek personel görevlendirdik.

Yolcularımıza bugün olduğu gibi yeni yıl öncesi ve sonrasındaki günlerde de her zamanki gibi en iyi hizmeti vermeye devam ediyoruz. Bir yılı daha geride bırakacağımız bu günlerde ülke turizmine ve eğitimine katkı koyan havayollarımıza, ülke turizmine katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza, otellerimize, üniversitelerimize, ayrıca sağladıkları hizmette turizme destek olan ulaşım firmalarına katkıda bulunan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum” dedi.

Özçelik, yeni yılda yoğun bir trafik bekledikleri için yeni yıl öncesinde Türk Hava Yolları (THY), Pegasus Hava Yolları, Ajet Hava Yolları, Sun Express Hava Yolları, Fly Kıbrıs Hava Yolları ve Free Bird Hava Yolları ile birlikte Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Sivil Havacılık, İstanbul Handling, polis, itfaiye, muhaceret ve Gümrük Dairesi ile koordinasyonun yapıldığını ve gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti.

Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bırakarak yeni bir yıla umutlarla girileceğini kaydeden Özçelik, yolcuların yanında KKTC ve Türkiye halkı ile tüm insanlığa yeni senenin sağlık, huzur, mutluluk ve esenlik getirmesini diledi.