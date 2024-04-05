Bakanlar Kurulu tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, toplam 7 kişinin ihraç kararı kaldırıldı, 4 kişi de yasaklı göçmen ilan edildi.

İhraç kararı kaldırılan şahıslara yönelik yayımlanan kararlar şöyle:

“Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, aşağıda adı, soyadı ve doğum tarihleri belirtilen Türkiye Cumhuriyeti uyruklu üç kişiden, İdris Kurt ve Esef Yılmaz'ın ailelerinin KKTC'de ikamet ettiği göz önüne alınarak, aile birliklerinin bozulmaması amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu Mehmet Akyıl’ın ise ülkemiz turizmine yapacağı katkılar dikkate alınarak ve adı edilenlerin haklarında para cezası oluşmuşsa oluşan para cezasını girişte ödemeleri koşuluyla aleyhlerine düzenlenen ihraç emrinin kaldırılmasına ve girişlerinin serbest bırakılmasına karar verdi.

Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, aşağıda adı, soyadı ve doğum tarihi belirtilen 4 Türkiye Cumhuriyeti ve 1 İngiltere uyruklu şahsın, ailelerinin KKTC yurttaşı olduğu göz önüne alınarak, aile birliklerinin bozulmaması amacı ile varsa haklarında oluşan para cezasını girişte ödemeleri koşuluyla aleyhlerine düzenlenen ihraç emrinin kaldırılmasına ve girişlerinin serbest bırakılmasına karar verdi.”

4 KİŞİ YASAKLI GÖÇMEN İLAN EDİLDİ

Bakanlar Kurulu tarafından yasaklı göçmen ilan edilen şahıslar için Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar ise şöyle:

“Bakanlar Kurulu, önergede belirtilen gerekçeler ve önergeye ekli sunulan Polis Genel Müdürlüğü nün güvenlik raporu ışığında, 20.11 .1997-Lagos doğumlu Temidayo Ayomide Onasanya ile 2.12.2001-tbadan doğumlu Usman Ayomide lsiaq'ın , "Yahooboys" kod adlı dolandırıcılık çetesi üyesi olduklarından, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası’nın 6’ncı maddesinin (1)'inci fıkrasının (g) bendi uyarınca , Yasaklı Göçmen ilan edilmelerine karar verdi.

Bakanlar Kurulu, önergede belirtilen gerekçeler ve önergeye ekli sunulan Polis Genel Müdürlüğünün güvenlik raporu ışığında, 1.1.1995 - Pazarcık doğumlu Aydın Babat'ın, T.C. Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (PKK/KCK/YPG/YDG-H)" suçundan aranması nedeniyle, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasasının 6'ncı maddesinin (1)'inci fıkrasının (g) bendi uyarınca, Yasaklı Göçmen ilan edilmesine karar verdi.

Bakanlar Kurulu, önergede belirtilen gerekçeler ve güvenlik raporu ışığında, 15.11.1992-Lagos doğumlu Oluwatobi Lucky Williams'ın Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasasının 6'ncı maddesinin (1 )'inci fıkrasının (g) bendi uyarınca Yasaklı Göçmen ilan edilmesine karar verdi.”