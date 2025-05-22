DAÜ Mustafa Afşin Ersoy konferans salonundaki açılış törenine, Kongre Onursal Başkanı olarak katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin, Türk dünyasının ayrılmaz ve kopmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, “Ne mutlu Türk’üm diyene.” diye konuştu.

KKTC’ye Türk devletlerin başkentlerinden de direkt uçuşların başlaması temennisinde bulunan Tatar, Türk dünyasının turizm potansiyeline dikkat çekti. Direkt uçuşların kültürleri de kaynaştıracağını kaydeden Tatar, “300 milyonluk ailenin birbirine sarılmasıyla çok daha güçlü Türk dünyası olabiliriz.” dedi.

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, kongrenin, sadece bir zirve değil, aynı zamanda kardeşlik ve kültürel bağlarla ortak tarihin mirasını yeniden hatırlamak ve geleceğe yön vermek adına çok değerli bir adım olduğunu kaydetti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, DAÜ ve KKTC tanıtım filmleri gösterildi, DAÜ Öğretim Üyesi Erkan Dağlı müzik dinletisi sundu

-Maloney

Kongre açılışında ilk konuşmayı yapan DAÜ Turizm Fakültesi Dekan Vekili Yard. Doç. Dr. İlkay Yorgancı Maloney, kongrenin sadece bir akademik etkinlik değil, kültürlerin ve ortak mirasın buluştuğu bir platform olduğunu söyledi.

Maloney, kongrede bilgi paylaşımı yanında, yeni iş birlikleri ve sürdürülebilir turizmin amaçlandığını ifade etti. Maloney dünyada iş birliği, sürdürülebilirlik ve kültürel kimliğin her zamankinden daha fazla önem taşıdığını belirterek, kongrede önemli sorunlar ele alınarak çözüm önerileriyle Türk dünyası turizmine katkı sağlanacağını ifade etti.

-Tuna

Turizm Akademisyenleri Derneği Başkanı, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Kongre Eşbaşkanı Prof. Dr. Muharrem Tunca da konuşmasında, kongrenin sadece akademik bir toplantıdan ibaret olmadığını, ortak geçmişi, kültürel mirası, geleceğe dair güçlü vizyonu paylaşmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Tuna, kongreye DAÜ ile birlikte ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Türk dünyasının büyük bir kültür ve medeniyet coğrafyası olduğunun altını çizdi.

Muharrem Tuna, “Bu geniş coğrafyada bizi birbirimize bağlayan önemli unsurların başında turizm gekektedir.” Dedi. Tuna, Türk milletleti arasında bağın güçlenmesinde ve gelişmesinde üretilen bilginin paylaşılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Küresel ölçekte turizm faaliyetlerinin artışına dikkat çeken Tuna, Türk devletlerinin de bundan payını almak zorunda olduğunun altını çizdi.

Tuna, 2024 yılında dünya genelinde seyahat eden 1,4 milyar insanın 106,3 milyonunun Türk Devletleri Teşklilatı ve gözlemci 8 ülkede ağırlandığını söyledi.

-Kılıç

Kongre Eş Başkanı ve DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç da, Türk dünyasından bilim insanlarını DAÜ’de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Kılıç, KKTC’nin önde gelen devlet üniversitesi olarak DAÜ’nün akademik mükemmeliyetçiliğin peşine düşmesi; uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesi; araştırma, yenilikçilik ve kültürel etkileşim yoluyla bölgesel kalkınmaya katkı sunma konsunda önemli rol üstlendiğini kaydetti.

Hasan Kılıç, kongrenin turizmin akademik boyutunu güçlendirmeyi, ortak kültürel değerleri tanıtmayı Türk dünyası genelinde sürdürülebilir ve kapsayıcı turizm politikalarına katkı sunmayı hedeflediğini ifade etti.

-İsahanlı

Hazar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Hamlet İsahanlı da, turizmin insanları en çok birleştiren faaliyet olduğunun altını çizerek, seyahatin, sıkıcı günlük hayatı değiştirme, farklı hissetme, heyecanlanma gibi olumlu çok önemli etkisi olduğunu belirtti.

“Turizm hayatı süsler, renklendirir, dostluklara ve sevgi duygularına yol açar” diyen İsahanlı, günün şartlarında eskiden 40 günde gidilen mesafelere bugün gelişen teknolojiyle 4 saatte ulaşılabildiğini kaydetti. İsahanlı, turizmin yaygınlaşmasını örnekleriyle anlatarak, turizmin dünyanın en yaygın insan faaliyetlerinden olduğunun altını çizdi.

-Ataoğlu

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, kongrenin sadece bir turizm zirvesi olmadığını, aynı zamanda kardeşliği kütürel bağları ve ortak tarihin mirasını yeniden hatırlamak ve geleceğe birlikte yön vermek adına çok değerli bir adım olduğunu vurguladı.

Ataoğlu, turizmin sadece bir ekonomik faaliyet olmadığını, milletlerin birbirini tanımasına, anlamasına ve kaynaşmasına vesile olan en güçlü araçlardan biri olduğunu söyleyerek, Türk dünyasının sahip olduğu zengin doğal güzelliklerin, tarihi mirasların kadim medeniyetler ve ortak kültürün benzersiz fırsatlar sunduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu söyleyen Ataoğlu, KKTC’nin misafirperverliğine ve doğal güzelliklerine dikkat çekti.

Ataoğlu, Türk dünyasının birlik ve beraberliğinin ekonomik kalkınma, sosyal gelişim ve kültürel zenginlik olarak geri döneceğini ifade etti.

Çok taraflı iş birliklerinin KKTC’nin uluslararası görünürlüğüne ve Türk dünyası içerisindeki yerinin güçlenmesine katkı sunacağına inandığını belirten Ataoğlu, Türk dünyası ve KKTC arasında bağların güçlenmesinin, tanınma sürecine diplomatik ve stratejik katkı sağlayacağını söyledi.

Ataoğlu, “KKTC, her zaman bu iş birliklerinin destekçisi olacaktır.” diyerek, kongrenin Türk dünyasına kalıcı katkılar sağlamasını temenni etti. Ataoğlu, Türk dünyasının kardeşliğinin sonsuz olmasını dileyerek konuşmasını tamamladı.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Kongre Onursal Başkanı olarak yaptığı konuşmada, KKTC’nin turizm ülkesi olduğunu belirterek, kongreye çok önem verdiklerini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu’nun liderliğinde turizmde çok önemli çalışmalar yapıldığını vurgulayan Tatar geçen hafta İstanbul’da yapılan tanıtıma dikkat çekti.

Tatar, Türk dünyası birlikte hareket ederse çok daha zengin turizm potansiyeline ulaşılacağını ifade etti

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin turizmde marka oluşturduğunu ve bu yapılırken ciddi yatırımların yapıldığını söyleyerek, ülkenin on binlerce yıl geriye giden medeniyetin izlerini taşıdığını söyledi.

“Maraş açılımının” turizme katkısına değinerek, açıldığı günden beri ziyaretçi sayısının 2,5 milyona ulaştığını belirten Tatar, ileride KKTC’nin kalkınmasına yönelik açılım zeminlerinin oluşturulacağını kaydetti.

Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün Macaristan’daki zirvede KKTC için söylediklerine ve çağrılara dikkat çekerek, KKTC’nin, ayrılmaz bir parçası olduğu Türk dünyasına büyük önem verdiğini söyledi.

Aradaki bağların gelişmesi için turizm faaliyetlerinin artırılabileceğine dikkat çeken Tatar, Türkiye’nin her yerinden direkt uçuşlarla ulaşabildiği KKTC’ye başta Bakü olmak üzere diğer Türk devletlerinden de direkt uçuşlara başlaması temennisinde bulundu.

Tatar, “300 milyonluk ailenin birbirlerine sarılmasıyla çok daha güçlü bir Türk dünyası oluşabileceğini bütün Türk dünyasına iletmek istiyorum.” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin Akdeniz’in incisi ve Mavi Vatan’ın kalbi olduğunu vurgulayarak, “Biz Türk dünyasının ayrılmaz, kopmaz ve saygın birer üyeleriyiz. Aramızdaki muhabbetin, tarihi ve kültürel bağların, milli değerlerin hepsinin bir bütün olarak bizleri geleceğe daha güçlü taşıyabilmesi için aramızdaki bağların daha da güçlenmesi gerekiyor” şeklinde devam etti.

Çağın teknolojik gelişmelerinin Türk dünyasını yılardan sonra bir araya getirdiğini vurgulayan Tatar, bu yakınlığın potansiyel bir güç olduğunı söyledi.

Tatar, “Çağın nimetleri binlerce yıl sonra bizleri yakınlaştırmıştır. Benim kendi öz akrabalarımı, öz kardeşlerimi kucaklama fırsatı vermiştir. Ben bunu hissediyorum, buna değer veriyorum. Buradan Türk dünyasına saygımı, sevgimi muhabbetlerimi iletmek istiyorum. Kalın sağlıcakla. Ne mutlu Türk’üm diyene” sözleriyle konuşmasını tamamladı.