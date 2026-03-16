Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı tarafından düzenlenen “Nasıl Pilot Olunur? Pilotluğa Dair Bilgiler” başlıklı etkinlik, yoğun katılımla DAÜ Turizm Fakültesi’nde gerçekleştirildi.

DAÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü mezunu Pilot Serdar Altunok’un konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte, pilotluk mesleğine giden süreç, havacılık sektöründeki kariyer fırsatları ve pilotluk eğitimi hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı. Altunok, kendi kariyer yolculuğundan örnekler vererek öğrencilere sektöre dair deneyimlerini aktardı ve havacılık alanında kariyer hedefleyen gençlere önemli tavsiyelerde bulundu.

Etkinliğin açılışında konuşan DAÜ Turizm Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. İlkay Yorgancı, havacılık sektörünün her geçen gün büyüdüğünü ve bu alanda yetişmiş nitelikli insan gücüne olan ihtiyacın giderek arttığını belirterek, öğrencilerin sektör profesyonelleriyle bir araya geldiği bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekti.

Program hakkında bilgi veren Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Program Koordinatörü Aslı Akı ise öğrencilerin sektör temsilcileriyle buluşmasının mesleki gelişimleri açısından büyük katkı sağladığını ifade ederek, DAÜ’nün öğrencilerini sektörle buluşturan etkinlikler düzenlemeye devam edeceğini vurguladı.

Etkinliğin soru-cevap bölümünde öğrenciler, pilotluk eğitimi, havayolu şirketlerinde kariyer olanakları ve havacılık sektöründeki güncel gelişmeler hakkında merak ettikleri soruları yöneltme fırsatı buldu.

Program, konuşmacı Serdar Altunok’a teşekkür edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.