Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren DAÜ Hukuk Kulübü TOLES ekibi tarafından, hukuk öğrencilerine yönelik TOLES programını tanıtmak amacıyla düzenlenen tanıtım seminerlerinin ilki geçtiğimiz günlerde Uluslararası Final Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

DAÜ Hukuk Kulübü ile Uluslararası Final Üniversitesi Hukuk Kulübü iş birliğinde düzenlenen seminere öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik kapsamında katılımcılara TOLES (Test of Legal English Skills) programı ve sınav sistemi hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Seminerde, TOLES Programı ve Sınavları Koordinatörü Peril Sözgen Emiroğluları tarafından programın içeriği, sınavların yapısı ve hukuk alanında İngilizce yeterliliğin önemi hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirildi. Emiroğluları ayrıca örnek bir ders uygulaması yaparak TOLES programının eğitim yaklaşımını katılımcılara uygulamalı şekilde tanıttı.

Etkinliğin açılışı Uluslararası Final Üniversitesi Hukuk Kulübü Başkanı Sude Naz Angın ve DAÜ Hukuk Kulübü Başkanı İrem Özduygu tarafından gerçekleştirildi. Açılışın ardından TOLES ekibinden ekip başkanı Ata İşsever ile Emre Yamanlı, ekibin kuruluş amacı, hedefleri ve yürüttüğü faaliyetler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

DAÜ TOLES ekibi, hukuk öğrencilerinin mesleki İngilizce becerilerini geliştirmelerine katkı sağlamak amacıyla farklı üniversitelerde tanıtım seminerleri düzenlemeye devam etmeyi hedefliyor.