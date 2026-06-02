Mahkemede olguları aktaran polis memuru Emine Çıkan, zanlının 4 Mayıs 2026 tarihinde Lefkoşa Surlariçi bölgesinde faaliyet gösteren bir casinoda bir şahsa ait Redmi marka cep telefonunu çaldığını söyledi.

Polis, yapılan şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını, zanlının kamera görüntülerinden tespit edildiğini ve 5 Mayıs tarihinde hakkında tutuklama emri çıkarıldığını belirtti. Ancak zanlının Güney Kıbrıs’a geçmiş olması nedeniyle yakalanamadığı ifade edildi.

Polis, zanlının 1 Haziran tarihinde aracını sınır bölgesine park ederek yürüyerek Lokmacı Kapısı’na geldiğini, burada görevli polis ekipleri tarafından tutuklandığını açıkladı.

Zanlıdan izahat istendiğinde suçunu kabul ettiğini söyleyen polis, zanlının cep telefonunu aracında bıraktığını beyan ettiğini aktardı. Polis, zanlının kızını arayarak telefonu araçtan alıp getirmesini istediğini, kızının telefonu getirerek polise teslim ettiğini belirtti.

Polis, telefonda yapılan incelemede cihazın tamamen sıfırlandığının tespit edildiğini kaydetti.

Soruşturmanın tamamlandığını ifade eden polis, zanlının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi vatandaşı olduğunu ve KKTC’de yasal bağı bulunmadığını belirterek, cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının davasını cezaevinde beklemesine ve 7 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.