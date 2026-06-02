Mahkemede olguları aktaran polis memuru Ozan Yener, zanlının “sahte evrak düzenleme, sahte evrağı tedavüle sürme ve başkasının kimliğine bürünme” suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlı P.A.’nın 30 Mayıs 2026 tarihinde saat 19.35 sıralarında Kwestan Abdalla Has Hassan adına düzenlenmiş sahte Irak pasaportu ile Türkiye’ye giriş yapmaya çalıştığı sırada TC polisi tarafından tespit edildiğini ve İNAD yolcu olarak KKTC’ye geri gönderildiğini mahkemeye aktardı.

Yapılan muhaceret kontrolünde zanlının söz konusu sahte pasaport ile 22 Mayıs 2026 tarihinde KKTC’ye giriş, 29 Mayıs 2026 tarihinde ise çıkış yaptığının tespit edildiğini belirten polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını kaydetti.

Polis, soruşturma kapsamında zanlının gönüllü ifade verdiğini, İran pasaportunun ülkesinde olduğunu söylediğini aktardı. Ancak yapılan muhaceret incelemesinde zanlının İran pasaportuyla KKTC’ye herhangi bir girişinin bulunmadığının belirlendiği ifade edildi.

Polis, zanlının cep telefonunun inceleneceğini ve sahte pasaportu nasıl temin ettiğinin araştırılacağını belirterek, soruşturmanın devam ettiğini söyledi ve 8 gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının soruşturma maksatlı 8 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.