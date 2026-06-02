Ercan Havalimanı’nda uyuşturucu maddeyle yakalanan N.E. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Görkem Taşlı, zanlının “kanunsuz uyuşturucu madde (hintkeneviri) ithal ve tasarrufu” suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis, 29 Mayıs 2026 tarihinde saat 11.30 sıralarında Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yapan N.E.’nin, Narkotik Dedektör Köpeği Pamir’in tepki vermesi üzerine görevli polis ekibi tarafından arandığını belirtti. Yapılan aramada zanlının üzerinde ve eşyalarında yaklaşık 500 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığı ifade edildi.

Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını, yürütülen soruşturma kapsamında daha önce mahkemeden 3 günlük ek tutukluluk süresi temin edildiğini kaydetti.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlının verdiği gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağını, ayrıca analize gönderilen emarelerle ilgili sonucun beklendiğini söyleyerek 7 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının soruşturma maksatlı 7 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.