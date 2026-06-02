Mahkemede olguları aktaran polis memuru Fırat İşler, zanlının 29 Mayıs 2026 tarihinde saat 23.00 sıralarında Ercan Havalimanı’nda tasarrufunda bulundurduğu Ion Dinca adına kayıtlı Romanya pasaportunu KKTC’den çıkış yapmak amacıyla görevli muhaceret memuruna vererek suç işlediğini söyledi.

Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını ve gönüllü ifade verdiğini belirterek, zanlının söz konusu pasaportu Güney Kıbrıs’tan 8 bin 500 euro karşılığında temin ettiğini itiraf ettiğini aktardı.

Polis, zanlının daha önce mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün ek tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde yapılan muhaceret kontrolünde zanlının aynı sahte pasaportla 28 Mayıs tarihinde Beyarmudu Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yaptığının belirlendiğini açıkladı.

Zanlının hedefinin KKTC üzerinden İspanya’ya gitmek olduğunu belirten polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, ülkede herhangi bir yasal statüsünün bulunmadığını ifade ederek tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.