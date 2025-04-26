Güney Kıbrıs'ta 77 yaşındaki bir şahıs polise, internet üzerinden yapılan sözde yatırımlarla 142 bin Euro kaybettiği ve dolandırıldığı konusunda şikâyette bulundu.

77 yaşındaki şahsın 2024 yılının temmuz ayında internet üzerinden yatırım planlarıyla bir reklam tespit ettiğini ve daha sonra buna kayıt olduğunu yazan gazete, şahsın daha sonra yurt dışından olduğundan söz eden ve kendisini gerçek bir yatırım platformu olduklarına ikna eden telefonlar aldığını kaydetti.

77 yaşındaki şahsın 2024 yılının eylül ayından bu yılın şubat ayına kadar yurt dışındaki çeşitli banka hesaplarına toplamda 142 bin Euro para gönderdiğini ve dolandırıldığını yazan gazete, Rum polisinin olayla ilgili araştırmasının sürdüğünü ekledi.