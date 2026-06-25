Lakadamya’da 2024'ün temmuz ayında yaşamını yitiren üç aylık bebeğin cenazesinin, aradan geçen iki yıla rağmen hala Lefkoşa Genel Hastanesi morgunda tutulduğu bildirildi.

Alithia gazetesi, bebeğin cenazesinin, hukuki ve idari sürecin devam etmesi nedeniyle defnedilemediğini ve yetkililerin, defin işleminin yapılabilmesi için öncelikle adli soruşturmayla yasal prosedürün tamamlanması gerektiğini belirttiğini yazdı.

Gazete, otopsinin tamamlandığını ancak defin izni için adli makamların süreci sonuçlandırması gerektiğini kaydetti.

Üç aylık bebek, 2024'ün temmuz ayında, Lakadamya’daki bir evde ağır ihmal koşulları altında bulunmuştu.

Otopside bebeğin yeterli beslenmediği için ciddi sağlık sorunları yaşadığı tespit edilirken polis, anneyle babayı “kasten adam öldürme” ve “ihmal” suçlamasıyla tutuklamıştı.