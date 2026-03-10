İstatistik Kurumundan yapılan açıklamaya göre, adres bilgilerinin güncellenmesi amaçlanırken, ilerleyen dönemde gerçekleştirilecek Hanehalkı Bütçe Anketi’nin sağlıklı ve doğru bir şekilde yürütülmesine altyapı oluşturulması hedefleniyor.

Çalışmalar kapsamında anketörlerin şu anda Lefkoşa bölgesinde görev yaparken, kontrolörler de saha çalışmalarına devam ediyor.

Açıklamada ayrıca ankete verilecek bilgilerin yalnızca istatistik üretim amacıyla kullanılacağı, İstatistik Kurumu Yasası uyarınca, derlenen tüm bilgilerin gizli tutulacağı, hiçbir organ, makam, merci veya kişiyle paylaşılamayacağı ve istatistik amaçları dışında kullanılamayacağı ifade edildi.

Sahada görev yapan anketörlerin, İstatistik Kurumu tarafından verilen mührü ve QR kodlu resmi yaka kartları bulunduğu, vatandaşların, yaka kartında yer alan QR kodunu telefonlarıyla okutarak görevlinin kurumun resmi anketörü olup olmadığını kolaylıkla kontrol edebileceği belirtildi.

Çalışma hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşların, KKTC İstatistik Kurumu’nun iletişim kanalları aracılığıyla (0392 601 3000, 0392 601 3003, 0392 601 3005, [email protected]) kuruma ulaşabilecekleri kaydedildi.