Dr. Burhan Nalbantoğlu Böbrek Nakli Ünitesi; 17.12.2023 tarihinde trafik kazası ilişkili kafa travması nedeni ile Yakın Doğu Üniversitesi yoğun bakımında tedavi görmekte olan M.K(61-E)'nın beyin ölümü tanısı konulduğu ve organ nakli koordinatörü ile yapılan görüşmede ailenin organ bağışıçısı olmaya karar vermesi sonucunda haftanın 3 günü Hemodiyalize giren U.K (60-E) ve periton diyalizi tedavisi gören T.B. (61-E) isimli hastalarımıza bağışçının böbrekleri nakledilmiştir.

Hastalarımızın ameliyat sonrası sürecinde herhangi bir komplikasyon gelişmemiş diyaliz ihtiyaçlari ortadan kalkmış ve taburculukları planlanmıştır.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Böbrek Nakli Ünitesi hekimleri yaklaşık 80-100 civarında hastanın nakil beklediği, canlı vericisi olan herkesin nakil olabileceğini ancak canlı vericisi olmayan bir insanın organ nakli olamadığını, kadavradan yani hayatını kaybeden kişilerden nakil yapılmazsa tedavi olabilecek hastaların organ bulunamadığı için hayatını kaybedebildiğini belirtti. Bu hastalar için Organ bağışçılarının özverili, gönülden davranışlarıyla umut oldukları vurgulandı.