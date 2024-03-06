Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bigliye göre, dün ülke genelinde polis Ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2 bin 926 araç sürücüsü kontrol edildi ve 458’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 13’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 98’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 35’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 30’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 10’u sigortasız araç kullanma, 4’ü trafik ışıklarına uymamak, 2’si tehlikeli sürüş yapmak ve 161’i diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 815 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 5 sürücü tutuklanmış ve 58 araç ise trafikten men edildi.