Rum yönetiminin, Kıbrıs'taki Rum malları üzerinde yapılan taşınmaz işlemlerine ilişkin hukuki girişimlerinde yeni bir aşamaya geçtiği değerlendiriliyor. Daha önce ağırlıklı olarak müteahhitler ve büyük ölçekli taşınmaz projeleri üzerinden yürütülen soruşturmaların, artık “eşdeğer koçanlı taşınmaz” satın alıp daha sonra satan KKTC vatandaşlarını da kapsadığı yönünde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgilere göre Brüksel'de Türkiye Cumhuriyeti adına diplomat olarak görev yapan Kıbrıslı Türk Yasa Yeşilada, Güney Kıbrıs'a geçişi sırasında Rum polisi tarafından durduruldu. Yeşilada'ya, 2011 yılında Kıbrıslı Türk bir aileden satın aldığı eşdeğer koçanlı taşınmazı 2023 yılında Alman bir alıcıya satması nedeniyle hakkında açıldığı belirtilen dava kapsamında celpname tebliğ edildi. Celpnameyi imzalamaması halinde tutuklanacağının bildirildiği, bunun üzerine belgeyi imzalayarak teslim aldığı ifade edildi.

Yeşilada'nın cuma günü mahkemeye çıkmasının beklendiği ancak kalp spazmı geçirmesi üzerine sağlık raporlarını mahkemeye sunduğu ve duruşmanın salı gününe ertelendiği öğrenildi.

Yaşanan gelişme, Rum yönetiminin taşınmaz davalarında kapsamı genişlettiği yönündeki değerlendirmeleri de beraberinde getirdi. Hukuk çevreleri ve kamuoyunda, artık yalnızca müteahhitlerin değil, geçmiş yıllarda eşdeğer koçanlı taşınmaz satın alıp daha sonra elden çıkaran sıradan KKTC vatandaşlarının da benzer hukuki süreçlerle karşı karşıya kalabileceği yorumları yapılıyor.

Kaynak: Kıbrıs Postası