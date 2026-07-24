Piyade Kurmay Albay Mahmut Gergin’in görevini, Piyade Kurmay Albay Adem Özgür Çetin’e devrettiği törene; Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, askeri erkan, diğer yetkililer ve aileler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle başlayan törende, 4. Piyade Alayı’nın tarihçesi ile Piyade Kurmay Albay Mahmut Gergin ve Piyade Kurmay Albay Adem Özgür Çetin’in özgeçmişleri okundu. Tören, devir teslim andının okunması ve sancak devir teslim tutanağının imzalanması ile devam etti.

Törende daha sonra görevi devralan alay komutanı tarafından, devreden alay komutanına komutanlık forsu; Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü tarafından, Görevi devreden alay komutanına hizmet şildi ile minyatür alay sancağı ise; Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç ve Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından verildi.

Tören, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Görgülü’nün konuşmasının ardından tören geçişi ve ikramla son buldu.

-Görgülü:

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, törende yaptığı konuşmada, 4'üncü Piyade Alay Komutanlığı'nın, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın, Serdarlı, Mehmetçik, Larnaka ve Gazimağusa sancaklarının emanetçisi olduğunu belirterek, konukları selamladı.

Tümgeneral Görgülü, Piyade Kurmay Albay Mahmut Gergin’in, görevini en iyi şekilde yapmış olmanın, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı 4. Piyade Alayı'nı emir komuta etmek ve kendi sorumluluk bölgesinde vatan topraklarının savunulmasına katkıda bulunmanın haklı gururunu daima taşıyacağını söyledi.

Albay Gergin'e teşekkür ederek başarılar dileyen Tümgeneral Görgülü, Alay Komutanlığı Görevini devralan Piyade Kurmay Albay Adem Özgür Çetin’in ise, görevini ve sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getireceğine ve alayın bugünkü seviyesini daha da ileriye götüreceğine inanç belirtti.

Tümgeneral Görgülü, daha sonra 4'üncü Piyade Alay personeline hitap ederek, Kıbrıs Türkü’nün özgürlüğünü ve egemenliğini korumak için çok acılar çektiğini, çok sabrettiğini ve çok büyük bedeller ödediğini vurguladı.

20 Temmuz 1974’te Mehmetçik ve Mücahit’in aynı inanç, azim ve hedef doğrultusunda omuz omuza mücadele edip Muttu Barış Harekatı’nı başarıyla icra ederek, Kıbrıs Türk halkına kalıcı barış ve özgürlük sağladığını kaydeden Tümgeneral Görgülü, 15 Kasım 1983’te kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tüm izolasyon ve engellemelere rağmen egemen bir devlet olarak dimdik ayakta durduğunu söyledi.

Tümgeneral Görgülü, “Güvenlik Kuvvetleri, halkın bağrından kopmuş, milletinden aldığı güç ve güvenle Mehmetçik ile birlikte KKTC’nin huzur ve güvenliğinin teminatıdır.

Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Güvenlik Kuvvetleri, Mehmetçikle birlikte aziz şehitlerimizin bize emanet ettiği kutsal mirasa sahip çıkarak, barışı ve güvenliği aynı kararlılık ve fedakarlık ruhuyla korumaya devam edecektir.” diyerek, vatan toprağını korumanın, onun için çok çalışmanın ve fedakarlıkta bulunmanın kutsal görev olduğunun unutulmaması gerektiğini ifade etti.

“Bu uğurda ölürsek şehit, kalırsak gazi anlayışı temel ilkeniz olacaktır.” ifadelerini kullanan Tümgeneral Görgülü, başta Ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere; Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve varoluş mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı, vatan uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitleri ve ebediyete irtihal eden gazileri rahmet, minnet ve şükranla andı. Tümgeneral Görgülü konuşmasını, “Ne mutlu Türküm diyene!” diyerek tamamladı.