Bunlar da ilginizi çekebilir

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, asansörde meydana gelen arızanın nedeninin belirlenmesi için teknik inceleme yapılması bekleniyor.

Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar, zaman kaybetmeden müdahalede bulunarak birinci kat kapısını kırdı ve Cansel Ertürk’ü güvenli şekilde asansörden çıkardı.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.