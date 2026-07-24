24 Temmuz 2026 tarihinde saat 19.15 sıralarında İhsan Güven Sokak’taki Yenişehir 2 Apartmanı’nda meydana gelen olayda, asansörün birinci katta kilitli kalması sonucu apartman sakini Cansel Ertürk (25) içeride mahsur kaldı.
Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar, zaman kaybetmeden müdahalede bulunarak birinci kat kapısını kırdı ve Cansel Ertürk’ü güvenli şekilde asansörden çıkardı.
Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, asansörde meydana gelen arızanın nedeninin belirlenmesi için teknik inceleme yapılması bekleniyor.