Lefkoşa'da bir şirkette çalışan 48 yaşındaki şahsın, müşterilerden tahsil ettiği 9 bin sterlini şirkete teslim etmeyerek tasarrufuna geçirdiği tespit edildi.

Polisin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Ağustos 2025 ayında Lefkoşa'da faaliyet gösteren bir şirkette çalışan H.T. (48)'nin, şirket adına satılan malzemeler karşılığında müşterilerden tahsil ettiği toplam 9 bin sterlini şirket muhasebesine teslim etmeyip tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı belirlendi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine başlatılan ileri soruşturmada zanlı tespit edilerek tutuklandı.

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Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.