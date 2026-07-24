Gazimağusa'da çıkan tartışma ağır yaralanmayla sonuçlandı. Yüzüne aldığı yumruk nedeniyle elmacık kemiği kırılan 34 yaşındaki kişi hastanede tedavi altına alındı.
Gazimağusa'da Defne Sokak'ta 23 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, aralarında çıkan tartışma sırasında H.K. (32), U.A.'ya (34) yumruk attı. Darbenin etkisiyle U.A.'nın elmacık kemiği kırıldı.
Yaralı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisinin ardından ortopedi servisinde müşahede altına alınan U.A.'nın sağlık durumunun takip edildiği öğrenildi.
Olayın ardından H.K. polis tarafından tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.