Mahkemede olguları aktaran polis memuru Mehmet Pınardan, H.T.'nin Lefkoşa'da faaliyet gösteren bir şirkette muhasebeci olarak çalıştığını söyledi.

Polis, zanlının 2025 yılı Ağustos ayında İskele'de bir şahsa 17 bin sterlin karşılığında sattığı altyapı malzemeleri için tahsil ettiği paranın 9 bin sterlinlik kısmını şirkete teslim etmeyerek çaldığının tespit edildiğini belirtti.

Şikâyetin 23 Temmuz 2026 tarihinde polise yapıldığını ifade eden polis, zanlının aynı gün tutuklanarak hakkında soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Polis, zanlının evinde yapılan aramada olayla ilgili çeşitli evrakların bulunarak emare alındığını, ayrıca zanlının suçunu kabul eder nitelikte ifade verdiğini söyledi.

Zanlının daha önce mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek tutukluluk süresi alındığını hatırlatan polis, bu süre içerisinde tanık ifadelerinin temin edildiğini ve zanlıya ait cep telefonunun incelemeye gönderildiğini belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini ifade eden polis, incelenmesi gereken deliller bulunduğunu belirterek 8 gün ek tutukluluk talebinde bulundu.

Sunulan şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, soruşturmanın selameti açısından H.T.'nin 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.