TAM Parti Hasta Hakları Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre C.O.A’nın, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne, ailesi ile birlikte başvurduğu ancak daha sonra hastaneden kendi rızaları ile ayrıldığının anlaşıldığı belirtildi.

“Bu aşamada hastanın yakınlarına hastaneden ayrılmasının risk ve sonuçlarının detaylı bir şekilde anlatılıp anlatılmadığının açıklığa kavuşturulması gerekmektedir” denilen açıklamada, bir hastalığın tedavisinde, en önemli faktörlerden birinin de hastanın aydınlatılması olduğu vurgulandı.

Açıklamada, aydınlatmanın, hastalığın tanısı, tedavisi ve muhtemel komplikasyonlarını kapsayacak kadar geniş şekilde tedaviyi üstlenen hekim tarafından yapılması gerektiği kaydedildi.

Aynı şekilde hasta yakınlarına, tedavinin reddedilmesinin sonuçlarının da detaylı şekilde anlatılması gerektiği belirtilen açıklamada, Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi uyarınca, küçüğün olgunluk derecesine göre kendi rızasının da alınması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, “Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan her bir işlem sırasında bu aydınlatmanın ayrı ayrı ve detaylı şekilde yapılıp yapılmadığının da ortaya koyulması gerekmektedir” denildi.

İş yoğunluğundan ve hukuksal zorunluluk hissedilmediğinden bu aydınlatmanın uygulamada detaylı bir şekilde yapılmadığının görüldüğü kaydedilen açıklamada, bunun en önemli sebeplerinden birinin de Hasta Hakları Yasa Tasarısı’nın uzun yıllardır gündeme alınmaması olduğu belirtildi.

“Hasta hakları, hastanın insan olmasından kaynaklanan en temel haklardan olup, sosyal bir hukuk devletinin bu hakkı sağlaması zorunludur. Diğer taraftan, sağlık hizmetlerinin dil, din, ırk gibi herhangi bir konuda ayrımcılığa mahal vermeyecek şekilde sunulması da sosyal devletin yükümlülükleri arasındadır” denilen açıklamada, 9 yaşındaki C.O.A’nın ölümü ile sonuçlanan bu olayın tüm detayları ile araştırılmasının zorunlu olduğu vurgulandı.