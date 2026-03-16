Bugünkü toplantıda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Pasaport (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Oteller (Değişiklik) Yasa Tasarısı oy çokluğuyla geçti.

-Mücahitlerin Tazmini ile Gazilerin Hak ve Menfaatlerinin Belirlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı

Genel Kurul’da, Mücahitlerin Tazmini ile Gazilerin Hak ve Menfaatlerinin Belirlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşüldü.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Sunat Atun, tasarıya ilişkin raporu okudu. Atun, tasarının, komitede oy birliğiyle kabul edildiğini belirtti.

-Hasipoğlu

Tasarı üzerine söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, önemli bir yasada tadilat yapıldığını belirterek, “Mücahitlerimiz bizler için çok önemli” dedi.

Gazilik kartının içeriği ve maneviyatının büyük önem taşıdığını vurgulayan Hasipoğlu, karta sahip kişilerin Türkiye Cumhuriyeti’ndeki sosyal tesisler, müzeler ve ören yerlerinden, ayrıca devlet tiyatrolarından ücretsiz yararlanabileceklerini; kredi ve yurtlar kurumunda burs önceliğine sahip olacaklarını; yükseköğrenim ve harçlarda ise ücret muafiyeti hakkı elde edeceklerini belirtti.

Hasipoğlu, yapılan anlaşmalarla Türk Hava Yolları ile KKTC-Türkiye seferlerinde yüzde 50 indirim hakkı sağlandığını da hatırlattı.

Bakan Hasipoğlu, tasarının oy birliğiyle geçmesine destek veren herkese teşekkür etti.

Madde madde görüşülen tasarının ivediliği olmadığı için üçüncü görüşmesi bir sonraki toplantıda yapılacak.

-Alçak Orman Arazilerinin Devri ve İcarı (Değişiklik) Yasa Tasarısı

Toplantıda daha sonra Alçak Orman Arazilerinin Devri ve İcarı (Değişiklik) Yasa Tasarısı ele alındı. Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk, tasarıya ilişkin raporu okudu. Öztürk, tasarının Komitede oy çokluğuyla kabul edildiğini kaydetti.

-Özdenefe

Tasarı üzerine söz alan Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, çok hassas ve önemli bir konunun konuşulduğunu ifade ederek, Komite aşamasında tatmin edici bilgi ve cevaplar alamadıklarını kaydetti.

Tasarının, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) Yenierenköy bölgesine yatırım yapmasıyla ilgili olduğunu belirten Özdenefe, beş bin dönüme yakın araziden bahsettiklerini dile getirdi.

İTÜ’nün öğrenci hedefine bakıldığında bunun dünyada kabul edilen rakamların 20 katına denk geldiğini ifade eden Özdenefe, “Bu yatırım yapılacaksa hangi koşullarda yapılacak? Bu kadar büyük bir alana gerek var mı?” sorularını sordu.

Yatırımın takibinin nasıl yapılacağını da soran Özdenefe, “Çok ciddi büyüklükte bir alandan bahsetmekteyiz” diyerek, bu alanın atıl kalabileceği endişesini dile getirdi.

Komitede konuyla ilgili üç toplantı yapıldığını ve tasarının Komiteden geçtiğini dile getiren Özdenefe, bölge halkının çok büyük beklentileri olduğuna dikkat çekti.

-Akansoy

CTP Grup Başkan Vekili Asım Akansoy da, önemli bir konu görüşüldüğünü ifade ederek, ayrıntılı bilgi talep etti.

İTÜ’nün marka değeri çok yüksek bir üniversite olduğunu kaydeden Akansoy, 19 Ocak 2008 tarihinde İTÜ’nün, KKTC’de eğitim, araştırma yerleşkeleri kurmasına dair protokol imzalandığını hatırlattı.

İskele-Karpaz bölgesinde yapılacak yerleşke için İTÜ’ye beş bin dönüm arazi verileceğini ifade eden Akansoy, “Beş bin dönüm, 700 futbol sahası büyüklüğündeki bir alan” dedi.

Yatırımın çok kapsamlı olacağını öngördüklerini dile getiren Akansoy, “Orada ne yapılmak isteniyor?” sorusunu sordu.

“Yükseköğrenimde duvara vurmuş bir devletiz” diyen Akansoy, var olan üniversitelerin kapasitelerinin artırılmasının rasyonel olacağını söyledi.

-Şahiner

CTP Milletvekili Salahi Şahiner de, tasarının, İTÜ’ye özel olduğunu kaydederek, birçok konunun açıklamaya muhtaç olduğunu belirtti.

Öte yandan belli başlı bölgelerde 1992’de sosyal konutlar için ayrılan hali arazilerin, bazı işletmelere kiralanmaya başlandığını ifade eden Şahiner, arazilerin, yenilebilir enerji kurulumu için belli başlı işletmelere “beleş” denilebilecek fiyata verildiğini söyledi.

Yenilebilir enerji kotasının hakkının vatandaş yerine işletmelere verildiğini kaydeden Şahiner, dört işletmenin toplamına denk gelen kurulum izninin, imtiyazlı bir işletmeye verildiğini de söyledi. Şahiner, “Dört bin hane halkının hakkını sadece havaalanı işletmecisine veriyorsunuz” dedi.

Kantarın topuzunun kaçtığını savunan Şahiner, kamu yararı vurgusu yaptı.

-Çavuş

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş eleştirilere yanıt verdi. “Bu yasayla birlikte bizim yaptığımız bir değişiklik yok” diyen Çavuş, İTÜ kuruluş yasasının CTP döneminde geçtiğini belirtti.

Geçmiş hükümetlerin yaptığı sözleşmeleri yasallaştırıldıklarını kaydeden Çavuş, “2009’daki hükümetin protokolüne, 2010’daki protokole ve 2015’te Özkan Yorgancıoğlu’nun döneminde beş bin dönüm arazi için yapılan sözleşmeye saygı duyuyoruz ve yatırıma dönüştürme fırsatı veriyoruz” dedi.

“Biz sadece İskele bölgesine yatırımın önünü açtık” diye konuşan Çavuş, farklı bir çalışma yapmadıklarını yineledi. Bölgeye yatırım için emek harcayan tüm vekillere teşekkür eden Çavuş, yasal mevzuatın tamamlanması için eksik olan bacağı hayata geçirdiklerini ifade etti.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, İTÜ’nün arazisiyle ilgili yapılan tartışmaların anlamsız olduğunu dile getirdi. İTÜ’nün dünya sıralamasında ilk 400’ün içerisinde olan bir üniversite olduğunu belirten Çavuşoğlu, Türkiye’yi birçok yönde geliştiren ar-ge çalışmalarının İTÜ’de yapıldığına dikkat çekti.

Yatırımları yapamadığı için sadece İTÜ’yü suçlamanın doğru olmadığını dile getiren Çavuşoğlu, İTÜ’nün Mağusa’daki projesinin Anıtlar Yüksek Kuruluna takıldığını ifade etti, “Bu sene hizmet binaları anlamında Mağusa Kampüsüne yatırımlar başladı” dedi.

Yenierenköy’deki arazilerin istimlak süreçlerinin de çok uzun sürdüğüne işaret eden Çavuşoğlu, “Sadece istimlak süreci 5-6 yıl sürdü." dedi.

İTÜ KKTC için alınan öğrencilerin İstanbul ana kampüste eğitim aldığını ifade eden Çavuşoğlu, Eylül’den itibaren alınan öğrencilerin KKTC’de eğitime başlayacağını kaydetti.

“Bu topraklara hayat vermek için gelen İTÜ’nün bu misyonunu en erken zamanda tamamlamasını arzu ediyoruz” diyen Çavuşoğlu, bir an önce bu yatırımın yapılması gerektiğini kaydetti.

-İncirli

Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ise, bu projenin, CTP’nin bir projesi ve vizyonu olduğunu ifade etti.

Geçen uzun zaman içerisinde ayrılan çok geniş araziye bölge halkının giremediğini dile getiren İncirli, “Bugüne kadar buraya yatırım yapılmaması bir sorundu” dedi. İncirli, yatırımın bir an önce gerçekleşmesi ve projenin çevreye, doğaya uygun olması gerektiğini vurguladı.

İncirli, “Kendi içinde bir üniversite, kendi içine kapanık bir kampüs olmasını asla arzu etmiyoruz. Bölge insanları ile içe içe olan, insanlarla bütünleşecek, sosyal ve ekonomik olarak bölge insanının güçlenmesine fayda edecek bir şekilde bu projenin yapılmasıydı bizim en başında altını çizdiğimiz vizyon. Biz yine aynı yerde duruyoruz ve bölgeye yatırım yapılmasını doğru buluyoruz” diye konuştu.

Doğanın ve bölgenin kimliğinin korunması hassasiyetlerine sahip olduklarını yineleyen İncirli, bu hassasiyetler korunarak, ilerlemenin sağlanmasını temenni etti.

Madde madde görüşülen tasarının üçüncü görüşmesi, ivediliği olmaması nedeniyle bir sonraki toplantıda yapılacak.

-İki yasa Meclis’ten oy çokluğuyla geçti

Daha sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Pasaport (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesine geçildi. Tasarı, 26 kabul, 12 ret olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

Genel Kurul’da ayrıca Oteller (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesi de yapıldı. Tasarı, 26 kabul, 11 ret olmak üzere oy çokluğuyla onaylandı.

-Emeklilik (Değişiklik) Yasa Önerisi

Ardından Emeklilik (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi sunuldu.

-Şahali

CTP Grup Başken Vekili Erkut Şahali, söz konusu önerinin, kamu görevlilerinin zorunlu emeklilik yaşını 60’tan 65’e taşıdığını ifade ederek, “Tüm kamu görevlilerinin yaş haddini 60’tan 65’e çeken bir yasa önerisi” dedi.

“Bir yıl önce Meclis’e verilmiş bir yasa, bir yıl sonra milletvekillerinin gündemine geliyorsa ve hemen ardından ivedilik talep ediliyorsa bu yasa bir butik yasadır ve kimin öncelikle yararlanacağı bellidir” diye konuşan Şahali, önerinin, kamuda çalışma düzeninin tamamının alt üst edecek bir düzenleme olduğunu söyledi.

“Devletin istihdam politikası nedir?” diye soran Şahali, yıllar itibarıyla çalışanların devlete maliyeti artırdığını kaydetti. Önerinin mali etkisini soran Şahali, hükümet kulisinde bu konuda münakaşa olduğu yönünde duyumları olduğunu ifade etti.

“Bu yasa önerisi ve bu ivedilik talebi bu devletin temellerine konulmuş bir dinamit etkisi yaratacaktır” diyen Şahali, yasa önerisinin geri çekilmesi gerektiğini kaydetti. Şahali, “Kamunun genetiğiyle oynamaktan vazgeçiniz” dedi.

-Atun

UBP Grup Başkan Vekili ve öneri sahibi Sunat Atun ise, bu çalışmanın, ülkenin kamusal, kurumsal kapasitesinin daha da iyileştirilmesi için olduğunu ifade etti.

Türkiye, Fransa, İngiltere, İrlanda, Malta, İspanya, İsviçre, İzlanda, Norveç ve Güney Kıbrıs’taki emeklilik yaşlarına işaret eden Atun, “Avrupa coğrafyasını her konuda kendimize bir gösterge, bir ölçek olarak alıyoruz. Avrupa 65 ve üzeri olduğunu gösteriyor” dedi.

Yapılan teşkilat yasalarında kadroların artırıldığını dile getiren Atun, oranın neredeyse yüzde yüze yakın olduğuna dikkat çekti. “Ülkenin ölçeği, ekseni, bedeni büyüyor. 40-50 yıllık düzen elbette genişleyecek. Genişleyecek, gelişecek ve değişecek. Gönül isterdi ki bunu genel bir kamu reformu çerçevesinde yapalım, kamu reformu yapılacaksa biz herkesten önce varız. Keşke 20 yıldır yapılabileydi” diye konuştu.

Kamu reformu yapılana kadar ülkenin değişiklik gösterdiğini kaydeden Atun, “20 yıl önceki KKTC bugünkü KKTC aynı mı? Bana sorarsanız hiçbir yönden değil” dedi.

CTP Genel Başkanı İncirli’nin teamül gereği ivedilik önerisinin bir gün önce verilmesi gerektiğine dair ifadesini aktaran Atun, bu aşamada ana muhalefetin önerisini yapıcı bir adımla ortaya koymak adına ivediliğin ertelenmesinin uygun olduğunu kaydetti.

Bunun üzerine ivedilik oylaması yapılmadı.

CTP Milletvekili Sami Özuslu’nun, “25 Mart 2025 tarihinde Meclis’e sunulan bir evrak nasıl olur da milletvekillerinin bilgisine bir yıl sonra getirilir?” sorusu üzerine Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, ana muhalefet partisi milletvekillerinin verdikleri yasa önerilerini aynı gün tüm vekillerin bilgisine getirdiğini belirterek, “Bizim partimizin kendi içerisinde bir kararı vardır. Yasa önerisi geldiğinde kendi grubumuzda tartışılır ona göre yürürlüğe gelir. O tartışma süresi için bu inisiyatifi almıştım ben” dedi.

Ardından Genel Kurul tamamlandı. Bir sonraki toplantı yarın saat 10.00’da yapılacak.