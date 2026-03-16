BRT yayınında konuşan Bakan Dinçyürek, doktor randevularının artık E-Devlet şifresiyle alınabildiğini ancak sistem oturana kadar 1101 çağrı hattının hizmet vermeye devam ettiğini vurguladı.

E-Devlet şifresinin yalnızca randevu almak için değil, ilerleyen dönemde devletle yapılacak birçok işlem için gerekli olacağını belirten Bakan, sağlık alanında dijitalleşme adımlarının ilk olarak uygulamaya konulduğunu ifade etti.

Sistem devreye girmeden önce KKTC’de E-Devlet şifresi olan kişi sayısının 2 bin 600 civarında olduğunu belirten Bakan, yeni uygulamanın başlamasıyla birlikte vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Vatandaşlara acele etmemeleri çağrısında bulunan Dinçyürek, yoğunluk oluşsa bile 1101 hattının aktif şekilde hizmet vermeye devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Vatandaşlarımız panik yapmasın. 1101 hattı hizmet vermeye devam ediyor ve etmeye de devam edecek. Yoğunluk azaldığında E-Devlet şifrelerini alabilirler.”

Bakan ayrıca hedeflerinin vatandaşların evlerinden cep telefonu, tablet veya bilgisayar aracılığıyla sisteme girerek kolayca randevu alabilmeleri olduğunu belirtti.

Sistemle birlikte sağlık hizmetlerine erişimin daha hızlı ve pratik hale geleceğini söyledi.