Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımlayan Çavuş, “Ramazan ayının manevi iklimi içinde, bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen mübarek Kadir Gecesi’ne ulaşmanın gönül huzurunu yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Kadir Gecesi; affın, merhametin ve umutların tazelendiği, gönüllerin dua ile buluştuğu çok kıymetli bir gecedir” diyen Çavuş, “Bu mübarek gecenin insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini; kalplerimize umut, sofralarımıza bereket ve hayatımıza sağlık nasip etmesini Yüce Allah’tan diliyorum.” dedi.

Yapılan ibadet ve duaların kabul olmasını temenni eden Çavuş, tüm halkın ve İslam âleminin mübarek Kadir Gecesi’ni en içten dilekleriyle kutlayarak, gecenin hayırlara vesile olmasını diledi.