İçişleri Bakanlığı, e-Devlet şifrelerinin verilmesine ilişkin yeni düzenlemeleri içeren bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, şifre dağıtım prosedüründe bazı ilave düzenlemelere gidildiği bildirildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, e-Devlet şifrelerinin Kaymakamlıklar tarafından verildiği hatırlatılarak, yaşanan güncel gelişmeler doğrultusunda mevcut şifre dağıtım prosedüründe bazı ilave düzenlemelerin yapılmasının uygun görüldüğü ifade edildi.

ÇOCUKLAR İÇİN E-DEVLET ŞİFRESİ ALIMI

Açıklamaya göre, 18 yaşından küçük çocuklara e-Devlet şifresi verilmeyecek. Ebeveynler, kendi e-Devlet sistemleri üzerinden çocukları adına işlem yapabilecek. 18 yaşından gün almış veya 18 yaşını doldurmuş kişiler ise kimlik kartlarını şahsen ibraz ederek e-Devlet şifrelerini temin edebilecek.

YATALAK, ENGELLİ VEYA YAŞLI BİREYLER İÇİN E-DEVLET ŞİFRESİ ALIMI

Şifre almaya fiziki sebeplerle gelemeyecek durumda olan yatalak, engelli veya yaşlı bireylerin bulunduğuna da dikkat çekilen açıklamada, bu gibi durumlarda söz konusu kişilerin şifresini alacak temsilcilerin bazı belgeleri ibraz etmesi gerektiği belirtildi.

Buna göre temsilcilerin; şifre sahibince yetkilendirildiklerini gösteren ve muhtar ile iki aza huzurunda onaylanmış belgeyi ve/veya tasdik memurları tarafından onaylanmış belgeyi, şifre alma işlemi sırasında şifre dağıtım memuruna sunmaları gerekecek.

Ayrıca, Fasıl 277 Yasası tahtında mahkeme kararı ile atanmış vasilerin de ilgili mahkeme kararını ibraz etmek suretiyle söz konusu kişilerin şifrelerini teslim alabileceği bildirildi.

Açıklamada ayrıca söz konusu belgelerin, teslim belgeleri ile birlikte haftalık olarak kuruma gönderileceği ifade edildi. E-Devlet portalında kişisel bilgi, belge ve raporlar bulunduğuna dikkat çekilerek, doğabilecek hukuki sorunların önlenmesi amacıyla konunun hassasiyetle ele alınmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Öte yandan yayımlanan bildirinin Kaymakamlıkların ilan tahtalarında ve Muhtarlıkların görevli olduğu bölgelerde vatandaşların görebileceği alanlarda en az iki hafta süreyle askıda kalacağı da belirtildi.