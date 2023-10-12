Sahte reçete yolsuzluğu soruşturması kapsamında polis tarafından tutuklanan Dr. Ö.B. ve Eczacı M.F. bugün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Polis çavuşu Mehmet Manaş olguları aktardı.

Polis, zanlıların 13 Eylül’de başlatılan sahte reçete soruşturması kapsamında tutuklandıklarını söyledi.

Polis, Boğazköy’de faaliyet gösteren A.F. Eczanesi’nin Ocak-Temmuz ayları arasında sosyal sigortalara 3 bin 317 adet reçete gönderdiğini söyledi. Polis, gönderilen bu reçetelerden 1247 adedinin doktor Ö.B. tarafından yazıldığını ifade etti.

Polis, söz konusu eczanenin Ağustos ayında ise sosyal sigortalara 358 adet reçete gönderdiğini söyledi. Polis, bu reçetelerin 92 tanesinin sahte çıktığını belirti. Polis, 92 sahte reçeteden 35 tanesinin Ö.B. tarafından yazıldığını açıkladı.

Mesele kapsamında birçok ifade aldıklarını, birçok evrak incelediklerini kaydeden polis, soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini ancak zanlıların tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminat talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların kişi başı 50 bin TL nakit teminat yatırması, her biri için ikişer kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalaması, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmaları ve yurt dışına çıkış yasağı şartları ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.