Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City İngiltere Premier Lig'e yükseldi. Hull City, Wembley Stadı'nda oynanan Championship play-off finalinde Middlesbrough'yu 90+5'te gelen golle 1-0 mağlup etti.

Championship'te daha önce ligi ilk iki sırada bitiren Coventry City ve Ipswich Town, Premier Lig'e doğrudan yükselmişti.

3. PLAY-OFF'U DA KAYBERMEDİ

2016-2017 sezonundan bu yana ilk kez Premier Lig'e yükselmeyi hedefleyen Hull City, üçüncü kez mücadele ettiği play-off'tan da Premier Lig biletiyle ayrıldı. Hull City, daha önce 2008'de Bristol City'ye, 2016'da da Sheffield Wednesday'e karşı oynadığı iki play-off finalini de kazanmıştı.

RAKİBİ DEĞİŞMİŞTİ

Hull City, Championship play-off'larında yaşanan "casusluk" skandalı nedeniyle finalde Southampton yerine Middlesbrough ile karşılaştı.

Bağımsız bir disiplin komisyonunun yürüttüğü soruşturmada, rakibinin antrenmanlarını gizlice kayıt altına almaktan suçlu bulunan Southampton final maçından ihraç edilirken, yerine yarı finalde elediği Middlesbrough'nun oynamasına karar verildi.

300 MİLYON DOLARLIK MAÇ

Deloitte Annual Review of Football Finance raporuna göre; "futbolun en çok kazandıran maçı" olarak bilinen Championship play-off finali, kazanan takıma Premier Lig vizesiyle birlikte 300 milyon doları (200 milyon sterlin) aşan devasa bir gelir paketi sağlıyor.

Kaynak: Gazete Oksijen