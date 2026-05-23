Üst üste 3. kez başkan seçilen Dursun Özbek, 2 yıl daha Galatasaray başkanlık görevini üstlenecek.

Dursun Özbek, yeniden başkan seçildiği seçim sonrası ise açıklamalarda bulundu.

“"Değerli Galatasaraylılar, saygı değer hanımefendi ve beyefendiler, bugünkü seçimde oyumuzu kullanarak Galatasaray'ın demokrasi şöleninde bir arada olduk. Burada olan ve iradesini gösteren üyelerimize teşekkür ediyorum. Ekip, yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu süreçte hep yanımda olan eşime, kardeşime ve aileme büyük bir teşekkür ediyorum. Divan heyetine gösterdikleri çaba için teşekkür ediyorum. Tek adaylı bir seçim süreci yaşadık. Bize verdiğiniz mesajı aldık. Mesaj aynen şöyle; devam edeceğiz ve şimdi daha iyisini yapacağız. Yeni dönemde Galatasaray için yepyeni ve başarılarla dolu hikaye yazma fırsatı var. Bunun için tarihi bir sorumluluğumuz var. Şimdi çalışma zamanı, hiç durmadan çalışacağız. Galatasaray için kurduğumuz tüm hayalleri birlikte başaracağız. Yaşasın Galatasaray!"”

EN UZUN SÜRE GÖREV YAPAN 2. İSİM OLACAK

Öte yandan Dursun Özbek, yeni dönemde görev süresini tamamlaması halinde kulüp tarihinde en uzun süre görev yapan ikinci başkan olacak.

Galatasaray’da başkanlıkta dördüncü dönemine giren Özbek, 2 yıllık yeni görev süresini tamamladığında, kulübün kurucusu Ali Sami Yen’in ardından en uzun süre görev yapan ikinci başkan ünvanını elde edecek.

Bugüne kadar yaklaşık 6 yıl 7 ay başkanlık yapan Özbek, Suphi Batur (8 yıl 2 ay), Selahattin Beyazıt (7 yıl 8 ay) ve Ali Uras’ı (7 yıl 1 ay) geride bırakacak.

Kulübün 121 yıllık tarihinde 38 farklı kişi başkanlık yaparken kurucu başkan Ali Sami Yen, yaklaşık 14 yıllık görev süresiyle zirvede yer alıyor.