Avrupa Komisyonu’nun Uyum ve Reformlardan sorumlu eski üyesi ve başkan yardımcısı Johannes Hahn’ın, Birleşmiş Milletler himayesinde sürdürülen çözüm sürecine katkı koymak amacıyla AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in inisiyatifiyle görevlendirildiği belirtildi. Hahn’ın önümüzdeki dönemde adaya gelerek taraflarla temaslarda bulunması bekleniyor.

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Hahn’ın bu görevde doğrudan Başkan von der Leyen’e rapor vereceği ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi María Ángela Holguín Cuéllar ile yakın iş birliği içinde çalışacağı ifade edildi.

Açıklamada, bu atamanın AB’nin, Birleşmiş Milletler kararları ve AB ilkeleri doğrultusunda, Kıbrıs’ta kapsamlı ve sürdürülebilir bir çözüm hedefi konusundaki kararlılığını yansıttığı vurgulandı. Özel temsilcinin, kapsamlı müzakerelerin yeniden başlaması için zemin hazırlamaya yönelik temaslarda bulunacağı kaydedildi.

Johannes Hahn, Avrupa Komisyonu’nda üç dönem görev yaptı: Bölgesel Politika (2010–2014), Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri (2014–2019) ile Bütçe ve İdare (2019–2024). Komisyon üyeliğinden önce, 2007–2010 yılları arasında Avusturya Bilim ve Araştırma Bakanı olarak görev yaptı.