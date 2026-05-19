İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, gençliğin ülkenin geleceğindeki rolüne dikkat çekerek, gençlere verilen değerin ve desteğin artarak süreceğini vurguladı.

Bakan Oğuz, Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe emanet ettiği değerlerin bugün de yol gösterici olduğunu belirterek, ülkedeki gençlerin bilimsel, sosyal ve sportif alanlarda önemli başarılara imza attığını ifade etti. Özellikle birçok spor branşında elde edilen başarıların gurur kaynağı olduğunu kaydeden Oğuz, gençlerin azmi, çalışkanlığı ve üretkenliğiyle geleceğe umut verdiğini söyledi.

19 Mayıs 1919’un bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi olduğunu belirten Oğuz, gençlerin milli ve manevi değerlere bağlı, bilinçli bireyler olarak yetişmesinin ülkenin yarınları açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Bakan Oğuz, mesajının sonunda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğruna mücadele eden tüm şehit ve gazileri rahmet ve minnetle anarak, halkın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.