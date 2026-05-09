Alithia gazetesi, olayların, ev sahibi takımın sahaya çatapat ve başka nesneler atmasıyla başladığını; akabinde taraftarların sahaya indiğini ve hakemin maçı tatil ettiğini yazdı.

Gazete, polisin olaya müdahale ettiğini ve müdahale sırasında göz yaşartıcı sprey kullandığını kaydederek, saha dışında da kavganın devam ettiğini ve taraftarların birbirlerine taş ve çatapat attıklarını belirtti.

Haberde, polise taş atan 19 yaşındaki bir gencin tutuklandığı ve beş araçta, atılan taşlar nedeniyle hasar meydana geldiği ifade edildi.