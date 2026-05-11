İŞAD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Enver Mamülcü öncülüğünde ilçe sınırları içerisinde bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar için daha konforlu bir hayat sürdürebilmeleri adına kulak taraması yapılarak işitme kaybı testleri uygulaması ile ihtiyacı olan kişiler hastaneye yönlendirerek tedavi edilmesi sağlanacak. Yapılan protokol ile ilgili açıklama yapan İŞAD yönetim kurulu başkanı sayın Enver Mamülcü 65 yaş üstü vatandaşlarımız bizim için bir değer bir kıymet olduğu, onlar bizlerin abileri, ablaları, anneleri, babalarıdır bu duygu ile yaklaştık. Bu bağlamda birçok belediyeyle iş birlikteliği yaparak Ada geneli büyüklerimize destek olmak amaçlı onların Konfor alanlarını arttırmak için böyle bir sosyal sorumluluk projesi başlattığını, yönetim kurulundaki arkadaşların da kendisine tam destek verdiklerini ve bu alanda da yaklaşık 6 belediyeyle Bu organizasyonu gerçekleştirmeyi planladıklarını ve sonucunda büyüklerimizin sağlık sorunları giderildiğinde O yüzlerindeki mutluluğun her şeye değer olduğunu ifade etti.