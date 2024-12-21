7 aylık bebeğin ölümü ile ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

20.12.2024 tarihinde, saat 09:30 sıralarında, Girne’de sakin Jasmıne Sochukvukaıma NWABUEZE (K-7 aylık) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanması üzerine, ailesi tarafından Miracle Hospital Hastanesine götürülmüş ve akabinde ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilmiş olup, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp veya cebir izine rastlanmamıştır. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek olup, soruşturma devam etmektedir.