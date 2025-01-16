İş kazasıyla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

16.01.2025 tarihinde, saat 09.30 sıralarında, Mutluyaka’da, Mormenekşe’de sakin Tamer ZEDEN (E-62), bir tarla içerisinde kullanımındaki traktörün arkasında takılı bulunan sabanın bakımını yapmak için, yerde bulunduğu sırada traktörü çalıştırması sonucu, traktörün ileri hareket etmesi ile arka tekerleğinin üzerinden geçmesi neticesinde ağır şekilde yaralanmıştır.



Tamer ZEDEN, Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir